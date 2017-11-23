23 ноября в Казани пройдет Электротехнический форум 2017.
Электротехнический форум — специализированное мероприятие для профессионалов рынка электротехники, пространство для диалога ведущих производителей электротехнической продукции и клиентов различных отраслей.
В программе форума:
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Форума.
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