23 нояб. 2017

Электротехнический форум 2017

Электротехнический форум 2017

23 ноября в Казани пройдет Электротехнический форум 2017.

Электротехнический форум — специализированное мероприятие для профессионалов рынка электротехники, пространство для диалога ведущих производителей электротехнической продукции и клиентов различных отраслей.

В программе форума:

  • Представление НОВИНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ на стендах производителей;
  • Семинары по АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ и применения современного электротехнического оборудования и материалов;
  • Презентация СЕРВИСА ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ и монтажных компаний nanoCAD Электро — ЭТМ iPRO;
  • ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ от производителей;
  • Интеграция с ПК «ГрандСмета» — выгрузка готовых локальных смет или текущих цен из ЭТМ iPRO для последующей обработки «ГрандСметой»;
  • Проведение розыгрыша с ценными призами;
  • Неформальное общение с коллегами и производителями.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Форума.

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