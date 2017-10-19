19 окт. 2017

VI Евразийский Форум

VI Евразийский Форум

Участники Форума: министры Евразийского экономического союза, представители Европейской комиссии, региональные губернаторы, правительственные чиновники и политики, послы, лидеры ведущих корпораций из участвующих стран.

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