Саммит ШОС 2017

Саммит ШОС пройдет в Астане 8-9 июня. В ходе саммита планируется обсудить вопросы текущей деятельности ШОС и принять важное для Организации решение – о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов.

Будут рассмотрены различные аспекты сотрудничества в рамках ШОС по обеспечению региональной безопасности, углублению торгово-экономического взаимодействия и продвижению гуманитарных связей. Состоится обмен мнениями по актуальным международным проблемам.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

