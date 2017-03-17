XIX Всероссийская банковская конференция

Ассоциация региональных банков России проводит 17 марта 2017 года XIX Всероссийскую банковскую конференцию «Банковская система России 2017: доходность, риски и регулирование».

Конференция состоится в Москве, в Красном зале ГК «Президент-Отель» по адресу: Москва, ул.Большая Якиманка, д. 24.

На Конференции предполагается обсудить широкий круг проблем и задач, связанных с вопросами ведения банковского бизнеса и развития кредитного рынка в России. Особое внимание будет уделено роли регуляторных новаций и надзорного процесса в обеспечении снижения рисков и повышения доходности в российских банках. В ходе дискуссий состоится обмен мнениями о текущей ситуации сложившейся в экономике и банковском секторе РФ, о наиболее эффективных моделях и механизмах оптимизации банковской деятельности.

Конференция предоставляет возможность общения с приглашенными представителями органов государственного регулирования и надзора, ведущими аналитиками, обмена мнениями и практикой работы с коллегами и партнерами. Вниманию участников и гостей будут предложены эксклюзивные аналитические материалы, подготовленные по итогам анкетирования банков.

К участию в конференции приглашены представители Правительства, федеральных органов власти РФ, руководители Банка России, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ, а также эксперты международных финансовых организаций.