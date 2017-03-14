XI Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья»

С 14 по 16 марта пройдёт XI Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья».

Представители малого и среднего бизнеса приглашаются принять участие в XI Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья», который состоится с 14 по 16 марта 2017 года.

Петербургский Партнериат - ежегодное деловое событие, одно из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий Санкт-Петербурга в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей, нацеленное на стимулирование кооперации предприятий, развитие субконтрактации крупных промышленных предприятий, использование новейших производственных технологий как средств повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание комфортных условий для установления прямых бизнес контактов и поиска новых партнеров, клиентов, инвесторов.

Структура Партнериата включает в себя конгрессную программу, биржу деловых контактов, презентационную зону, выставочную экспозицию партнеров Санкт-Петербурга, консультационный бизнес-центр. Для участия в программе Партнериата необходимо заполнить заявку на участие и анкету участника.

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