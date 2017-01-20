20 янв. 2017

Новогодняя вечеринка Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан

Новогодняя вечеринка Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан

20 января пройдет Новогодняя вечеринка Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан, которая пройдет в стиле "Машина времени" в ресторане "Милан".

Соберутся все активные члены Ассоциации и выпускники Президентской программы. Будет яркая тематическая встреча в теплой дружеской атмосфере.

Мероприятие открытое. Условия участия уточняйте на сайте или по тел. 8(843) 524-73-83, 8 (917) 396-09-43.

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