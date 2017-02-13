XX Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2017)

13 - 17 февраля 2017 года состоится XX Московский Международный Логистический Форум.
Форум, который проходит уже в течение 20 лет, стал местом традиционной ежегодной встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.
Обсуждаются вопросы управления эффективным перемещением продуктов на внутреннем и внешнем рынках, охватывающие всю цепочку товародвижения - от закупок сырья и материалов, и до поставки конечным потребителям.
Первые три дня (13 - 15 февраля) посвящены практическому учебному курсу «Корпоративная логистика».
16 февраля в программе Профессиональных сессий выступают только представители подразделений логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов.
16 февраля параллельно с программой профессиональных сессий проходит ежегодная Конференция «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы». Особенность Конференции - выступления представителей компаний-разработчиков логистических решений и технологий.
17 февраля проводятся экскурсии на крупнейшие логистические, производственные и инновационные объекты.
У Вас есть возможность принять участие как во всех мероприятиях Форума, так и в отдельных днях.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.
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