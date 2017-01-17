Всемирный экономический форум 2017

47-е Ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давос-Клостерс, Швейцария, состоится 17-20 января под девизом "Отзывчивое и ответственное руководство".



Мы живем в быстро меняющемся и взаимосвязанном мире, где прорывные технологии, демографические сдвиги и политические преобразования имеют далеко идущие социальные и экономические последствия. Более чем когда-либо, лидеры должны обмениваться мнениями и инновациями о том, как наилучшим образом ориентироваться в будущее.

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давос-Клостерс остается передовой творческой силой для привлечения топ-лидеров мира к совместной деятельности для формирования глобальных, региональных и отраслевых повесток в начале каждого года. На протяжении более четырех десятилетий миссия Всемирного экономического форума - улучшение состояния мира.

Подробная информация о мероприятии доступная на сайте Форума.