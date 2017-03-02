2-4 марта в Казани пройдет международный форум "Образование России" EDU Russia.
EDU Russia – первый международный дискуссион для профессионалов отечественного образования, а также для тех, кто заинтересован в современных образовательных технологиях.
Задача Форума – действительно реализовать качественный контент и откровенно обсудить вызовы и тренды современного отечественного образования, вытащить на поверхность наболевшие вопросы и интересные решения.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.
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