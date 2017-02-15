Поволжский агропромышленный форум

Агропромышленный Форум является одним из значимых и представительных мероприятий аграрного комплекса Республики Татарстан и Поволжского региона, ежегодно собирающий представителей агробизнеса, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, в приобретении новых деловых контактов, в презентации собственной продукции и разработок, а также в привлечении внимания инвесторов.

C 2001 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.

15 февраля 2017г. состоится расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ с участием Президента РТ Рустама Нургалиеваича Минниханова. В деловой программе форума: Съезд Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, координационный совет научно-образовательных кластеров, круглые столы, семинары, конкурс "Современное оборудование и технологии агропромышленного комплекса".

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте форума.