III Российско-Болгарский деловой форум

В г. Пловдив (Болгария) 29 сентября 2016 года АО «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» при информационной поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации организует III Российско-Болгарский деловой форум.

Форум направлен на установление и развитие торгово-экономических связей на уровне субъектов малого и среднего предпринимательства России и Болгарии. В указанном форуме примут участие представители профильных институтов развития, различных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и предпринимательских объединений.

В программе мероприятия запланированы B2B-встречи, презентации малых и средних предприятий Болгарии и России, посещение болгарских предприятий и Пловдивской международной технической выставки.

Более подробная информация о проведении форума указана на сайте.