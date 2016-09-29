В г. Пловдив (Болгария) 29 сентября 2016 года АО «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» при информационной поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации организует III Российско-Болгарский деловой форум.
Форум направлен на установление и развитие торгово-экономических связей на уровне субъектов малого и среднего предпринимательства России и Болгарии. В указанном форуме примут участие представители профильных институтов развития, различных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и предпринимательских объединений.
В программе мероприятия запланированы B2B-встречи, презентации малых и средних предприятий Болгарии и России, посещение болгарских предприятий и Пловдивской международной технической выставки.
Более подробная информация о проведении форума указана на сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.