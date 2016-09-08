Первая конференция «Export ME» пройдет 08 сентября 2016 года в рамках казанского Форума малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее». Организаторы конференции – Министерство экономики Республики Татарстан, Центр поддержки экспорта Республики Татарстан и АО «Российский экспортный центр».
Конференция «Export ME» соберет предпринимателей, представителей органов федеральной и региональной государственной власти, а также общественных организаций для обсуждения инструментов развития и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках панельной сессии «Давайте поговорим об экспорте» участники конференции получат уникальную возможность задать интересующие вопросы руководству Федеральных и Республиканских органов исполнительной власти, государственных институтов развития, курирующих поддержку экспортной деятельности.
Участники конференции также смогут в неформальной обстановке пообщаться с приглашенными иностранными экспертами из Индии, Таджикистана, Китая, Германии, Казахстана, Вьетнама и Ирана. Познакомиться с институтами поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Посетить круглые столы, и принять участие в дискуссиях по наиболее приоритетным вопросам, связанных с экспортной деятельностью.
Стать участником можно заполнив форму.
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