10 июня в Казани состоится встреча Рустама Минниханова с предпринимателями Татарстана в формате «Бизнес и власть: откровенный разговор».
Более 200 представителей бизнеса обсудят с Президентом Республики Татарстан конкретные вопросы по ряду тем: деятельность контрольно-надзорных органов, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка фермеров, переработка полимеров, госзакупки и другое.
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