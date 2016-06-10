10 июня 2016

Встреча Рустама Минниханова с предпринимателями Татарстана

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10 июня в Казани состоится встреча Рустама Минниханова с предпринимателями Татарстана в формате «Бизнес и власть: откровенный разговор».

Более 200 представителей бизнеса обсудят с Президентом Республики Татарстан конкретные вопросы по ряду тем: деятельность контрольно-надзорных органов, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка фермеров, переработка полимеров, госзакупки и другое.

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