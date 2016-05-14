14 мая 2016

Шурале - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Шурале - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Фарид Яруллин

Балет в 3 действиях (6+)
Либретто А. Файзи и Л. Якобсона
Хореография Леонида Якобсона в редакции Владимира Яковлева
Художник-сценограф - Андрей Кноблок

ПОСТАНОВКА 2000 ГОДА

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