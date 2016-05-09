Празднования 71-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне

В 9:00 в парке Победы состоится церемония возложения венков у Вечного огня и монумента женщинам-вдовам.

Парад войск Казанского военного гарнизона на площади Свободы начнется в 10:00. За ним традиционно последует концертная программа.

В 12:00 празднование продолжится в парке Победы, где также ожидается насыщенная культурная программа для жителей и гостей города.





В 14:30 от НКЦ «Казань» начнется шествие «Бессмертного полка». Маршрут пролегает через площадь Свободы и Кремлевскую улицу до площади Первого мая, где с 12:00 начнется поэтический митинг, посвященный 110-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля.



На конно-спортивном комплексе «Казань» в 14:00 откроется новый скаковой сезон в честь Дня Победы.



В 18:00 у «Казань Арены» откроется вечернее праздничное мероприятие с концертом и народным караоке. Салют состоится в 22:00.



В парке Горького 9 мая появится Стена памяти, на которой любой желающий сможет разместить памятные документы родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

