"Прямая линия" с Владимиром Путиным/ видео

"Прямая линия" с Владимиром Путиным по традиции начнется в полдень в Гостином дворе, куда также приглашены политики, общественные деятели и представители регионов. На данный момент президенту поступило около 2 млн вопросов.
На предстоящий прямой эфир федеральные телеканалы отводят три часа, о чем свидетельствует телепрограмма. Формат общения президента с гражданами остается неизменным, но впервые за несколько лет на это "прямой линии" сменятся ведущие. В этом году в студии, оборудованной в Гостином дворе, общаться с президентом будут ведущая Первого канала Валерия Кораблева и журналист телеканала "Россия" Евгений Рожков.
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