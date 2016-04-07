Открытый региональный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» РТ

С 7 по 9 апреля в Казани пройдет Открытый региональный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» РТ.

В нем принимает участие 454 конкурсанта, в том числе 100 конкурсантов приехали в столицу Татарстана из 17 регионов страны. Соревнования пройдут по 56 компетенциям. Все профессии поделены на 6 крупных блоков: строительство, промышленность, ИТ, услуги, обслуживание гражданского транспорта, творчество и дизайн. Оценивать мастерство участников будет 380 экспертов, в том числе 73 эксперта из 17 субъектов РФ.

В рамках чемпионата соревнования пройдут и среди школьников 10-17 лет – Junior Skills, по 15 компетенциям. Для независимой оценки результатов чемпионата приглашены 25 национальных экспертов по конкурсным профессиям WorldSkills и 6 национальных экспертов Junior Skills.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.