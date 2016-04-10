С 10 по 12 апреля в отеле «Булгар» пройдет семинар-тренинг «Как эффективно управлять продажами во время кризиса».
10 апреля
Во время семинара в ходе теоретической части, демонстраций и тренировок вы получите навык проводить два интервью, сокращающий время проведения оценки кандидата до 10-15 минут и увеличивающий эффективность принятия решения до 80%.
11 апреля
В этой части практикума будут даны решения:
В этой части семинара вы получите инструменты:
12 апреля
В этой части семинара вы изучите скрипты под возражения, что позволит вашему отделу продаж продавать эффективнее минимум на 30%. Внедрение скриптов занимает 1-2 дня.
Для кого: владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели, исполнительные и коммерческие директора, руководители отдела продаж, начинающие предприниматели, продавцы
Автор и ведущий семинара:
Никитин Александр, Москва
Подробнее о семинаре можно узнать на официальной странице мероприятия, по телефону +7 843 202-41-38 или электронной почте info@lptsystem.ru
Подробнее о семинаре можно узнать на официальной странице мероприятия, по телефону +7 843 202-41-38 или электронной почте info@lptsystem.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.