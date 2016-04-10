Семинар-тренинг «Как эффективно управлять продажами во время кризиса»

С 10 по 12 апреля в отеле «Булгар» пройдет семинар-тренинг «Как эффективно управлять продажами во время кризиса».



10 апреля

Во время семинара в ходе теоретической части, демонстраций и тренировок вы получите навык проводить два интервью, сокращающий время проведения оценки кандидата до 10-15 минут и увеличивающий эффективность принятия решения до 80%.

11 апреля

В этой части практикума будут даны решения:

Как оценить способности уже существующих продавцов, чтобы не вкладывать усилия в тех, кто этих усилий не достоин, а потратить эти усилия на тех, кто в ближайшие 2-3 недели после практикума принесет значительную прибыль.

Как быстро обучать новых продавцов, чтобы они выходили на самоокупаемость уже в первый месяц работы, а не тянули с вас оклад, который владелец вынужден платить из своего кармана.

Во время практикума будет предоставлена методика, сокращающая время ввода нового продавца в должность минимум на 50%, и увеличивающая эффективность его работы минимум на 60%.

В этой части семинара вы получите инструменты:

Как выявить сильные и слабые стороны ваших продавцов и переобучить отдел продаж собственными силами.

Как поднять эффективность существующих сотрудников.

Как проводить планерки продавцов по повышению дохода.

Как планировать работу отдела продаж на день, неделю, месяц, год

Статистики и показатели для измерения работы отдела продаж

12 апреля

В этой части семинара вы изучите скрипты под возражения, что позволит вашему отделу продаж продавать эффективнее минимум на 30%. Внедрение скриптов занимает 1-2 дня.

Для кого: владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели, исполнительные и коммерческие директора, руководители отдела продаж, начинающие предприниматели, продавцы

Автор и ведущий семинара:

Никитин Александр, Москва

Лучший тренер 2015 года по управлению продажами в условиях кризиса по версии независимого агентства "Консалтинг плюс"

Один из ведущих экспертов всероссийского бизнес-журнала «На стол руководителю»

Управляющий партнер компании «Oiltrde»

Управляющий партнер компании «Дом Тэкс»

Управляющий партнер компании «Visotsky Consulting»

Владелец маркетингового агентства





Работая директором по расширению компании Businessforward, за год увеличил в 3 раза (с 7000 до 21 000) количество клиентов для компании Работая в Банке Русский Стандарт, разработал и внедрил скрипты в одном из отделов продаж, что привело к четырехкратному росту прибыли этого отдела в течение 2 месяцев. Неоднократно был признан лучшим продавцом Банка Русский Стандарт Там же модернизировал систему найма и обучения продавцов, расширив отдел продаж с 97 до 200 человек за 4 месяца Увеличил кросс-продажи в VIP-офисе страховой компании СОГАЗ на 25% Построил 57 отделов продаж "с нуля" На своих семинарах и тренингах обучил более 1700 владельцев бизнеса, руководителей и продавцов

Подробнее о семинаре можно узнать на официальной странице мероприятия, по телефону +7 843 202-41-38 или электронной почте info@lptsystem.ru