Семинар-совещание "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования"

Проект Министерства финансов России и Всемирного банка.

Целью Проекта является повышение финансовой грамотности граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам.

Проект реализуется при взаимодействии с Центральным Банком Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерством экономического развития РТ, Министерство финансов РТ, другими ведомствами и организациями.



Организаторы: Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), Общественная палата РТ, Банковская Ассоциация Татарстана, Союз потребителей РТ.



Модератор: Председатель Правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП г.Москва) Янин Дмитрий Дмитриевич

В связи с ограниченным количеством участников и пропускной системой, для формирования списка, просим до 28 марта 2016г. зарегистрироваться по тел. (843) 292-11-82.

Для участия необходим документ удостоверяющий личность.