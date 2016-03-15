MIPIM 2016

На протяжении более чем 25 лет MIPIM открывает новые инвестиционные горизонты и служит ориентиром в сфере недвижимости. Пользуясь признанием мирового сообщества, выставка является значимым событием для всех представителей сектора.

MIPIM объединяет самых влиятельных игроков рынка во всех сегментах недвижимости: офисном, жилом, розничной торговли, здравоохранения, спорта, логистики и промышленных предприятий, тем самым предлагая доступ к наибольшему количеству проектов развития и источников капитала по всему миру. Здесь проходят саммиты госчиновников и городских администраций, конференции, проекты, конкурсы и корпоративные мероприятия.



Участие в MIPIM — отличная возможность связаться с ведущими экспертами в области экономики, получить представление о последних тенденциях рынка недвижимости, продвинуть себя и свой бизнес на мировой арене, а также в течение 4 дней накопить огромный запас знаний и опыта от передовых экспертов отрасли.



Все участники выставки смогут наладить важные бизнес-контакты, найти зарубежных инвесторов и клиентов и получить доступ к MIPIM-онлайн.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.