MIPIM 2016

На протяжении более чем 25 лет MIPIM открывает новые инвестиционные горизонты и служит ориентиром в сфере недвижимости. Пользуясь признанием мирового сообщества, выставка является значимым событием для всех представителей сектора.
MIPIM объединяет самых влиятельных игроков рынка во всех сегментах недвижимости: офисном, жилом, розничной торговли, здравоохранения, спорта, логистики и промышленных предприятий, тем самым предлагая доступ к наибольшему количеству проектов развития и источников капитала по всему миру. Здесь проходят саммиты госчиновников и городских администраций, конференции, проекты, конкурсы и корпоративные мероприятия.
Участие в
MIPIM — отличная возможность связаться с ведущими экспертами в области экономики, получить представление о последних тенденциях рынка недвижимости, продвинуть себя и свой бизнес на мировой арене, а также в течение 4 дней накопить огромный запас знаний и опыта от передовых экспертов отрасли.
Все участники выставки смогут наладить важные бизнес-контакты, найти зарубежных инвесторов и клиентов и получить доступ к MIPIM-онлайн.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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