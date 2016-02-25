XX Форум «Безопасность и связь»

В рамках форума состоятся 20-я специализированная выставка «Безопасность», 18-я специализированная выставка «Связь», 9-я специализированная выставка «Охрана и безопасность труда».
В течение 20-ти лет Форум «Безопасность и связь» содействует решению задач в сфере обеспечения безопасности, создаёт уникальную возможность для обмена опытом и обсуждения проблем в области охраны и безопасности общества, что особенно актуально сейчас в связи с непростой политической ситуацией. Террористические угрозы, противопожарная защита, информационная безопасность – всё это находится на постоянном контроле первых лиц республики.
В экспозиции выставки будут представлены новейшие разработки и оборудование в сфере обеспечения безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, связи, охраны и безопасности труда.
В рамках Форума традиционно проводится насыщенная деловая программа, которая позволяет получить информацию о новейших разработках в области общественной, личной, экологической и информационной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций и т.д.
Подробнее о Форуме можно узнать на официальном сайте.
Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"
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