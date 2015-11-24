24 нояб. 2015

Бизнес-завтрак «Продвижение в интернете.Как создать продающий сайт?»

Бизнес-завтрак «Продвижение в интернете.Как создать продающий сайт?»

Мероприятие для компаний, которые продают или хотят начать продавать в Интернете. Мы расскажем, как открыть точку online-продаж, которая начнет привлекать покупателей с первых недель, о продвижении с помощью товарных площадок, секретах «продающих» описаний товаров и повышения конверсии.

Продолжительность: 3 часа

Приветственный кофе, знакомство: с 9:30

Начало деловой части: в 10:00

Программа мероприятия:

1. Обзор Online-рынка

2. Сайт, как основной продавец

  • главная задача сайта
  • структура продающего сайта
  • роль контента на сайте

3. Секреты продающего описания товаров в Интернете

4. Методы оценки отдачи от рекламы. Как увеличить продажи?

Мероприятие будет полезно:

  • владельцам компаний
  • директорам организаций
  • руководителям отделов маркетинга, продаж и развития

Ведущий: Алишев Самат Салямович, директор портала blizko.ru в Казани

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация

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