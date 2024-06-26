26 июн 2024

Бизнес-бранч «Альтернативные инвестиции: как заработать на предметах искусства и роскоши»

Бизнес-бранч «Альтернативные инвестиции: как заработать на предметах искусства и роскоши»

26 июня интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч «Альтернативные инвестиции: как заработать на предметах искусства и роскоши».

Основные тезисы встречи:

  • Особенности инвестиций в предметы искусства и роскоши: как выбрать предмет вложений
  • Рынок предметов искусства: тренды 2024 года и их инвестиционный потенциал на ближайшие 5-10 лет
  • Рынок предметов роскоши: разновидности объектов инвестирования и динамика роста стоимости объектов в разных сегментах
  • Экспертный прогноз: что ждет в ближайшие годы рынок инвестиций в предметы искусства и роскоши, новые направления, ожидаемые уровни доходности
  • Как не прогореть: как застраховать себя от мошеннических схем, что должен знать человек до покупки объекта инвестици

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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