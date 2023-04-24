Online-конференция с Рамилем Хайруллиным, руководителем Представительства ФАР в Республике Татарстан

Дефицит парковок, взаимоотношения водителей автомобилей и «самокатчиков», взыскание ущерба после ДТП из-за ямы на дороге, ремонт машины по ОСАГО — эти и другие вопросы, волнующие автомобилистов Татарстана, обсудит в эфире «Реального времени» Рамиль Хайруллин, региональный представитель Федерации автовладельцев России.
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