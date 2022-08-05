Прямая трансляция с пивоваренного завода «Белый Кремль»: поговорим о дне пива и о том, что оно в себе таит

Прямой эфир «Реального времени» 5 августа — с 10.00 мск
Сегодня в прямом эфире «Реального времени» поговорим о дне пива и о том, что оно в себе таит
10.00 — Прямая трансляция с пивоваренного завода
Тема: Международный день пива: никто не знал, что в пиве..
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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