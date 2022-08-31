ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2022

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет с 31 августа по 2 сентября 2022 года и будет посвящен цифровой трансформации нефтегазовой промышленности Татарстана.





Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, отмеченное знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), имеющее поддержку федеральных и региональных органов власти.

Форум проводится при поддержке и участии Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. Организаторами Форума являются Правительство Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ОАО «Казанская ярмарка»

Это эффективная площадка для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес-сообщества

Обширная деловая программа Татарстанского нефтегазохимического включает в себя знаковые отраслевые конференции, круглые столы, семинары, совещания и презентации, которые содействуют расширению сотрудничества между предприятиями нефтегазохимического комплекса, углублению промышленной кооперации и развитию сырьевой базы нефтяной промышленности

Выставочную экспозицию и форум ежегодно посещают более 8000 специалистов, представителей Федеральных органов власти, делегаций регионов России, представителей российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.