Круглый стол на тему: "Перенастройка DIY-ритейла: глобальные риски или новые возможности"

20 апреля в рамках деловой программы 27-я международной специализированной выставки строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования ВОЛГАСТРОЙЭКСПО состоится круглый стол «Реального времени» на тему «Перенастройка DIY-ритейла: глобальные риски или новые возможности».
Тезисы к обсуждению:
К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru
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