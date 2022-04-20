20 апр 2022

Круглый стол на тему: "Перенастройка DIY-ритейла: глобальные риски или новые возможности"

Круглый стол на тему:

20 апреля в рамках деловой программы 27-я международной специализированной выставки строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования ВОЛГАСТРОЙЭКСПО состоится круглый стол «Реального времени» на тему «Перенастройка DIY-ритейла: глобальные риски или новые возможности».

Тезисы к обсуждению:

  1. Как повлияли на рынок уход крупных международных игроков в связи с санкциями? Какие проблемы и возможности возникли для российских игроков?
  2. Почувствовал ли сегмент DIY-товаров ажиотажный спрос в последние месяцы или нет? Прогнозируете ли изменение динамики спроса в сегменте?
  3. Будет ли как-то меняться структура российского ритейла? Изменится ли ассортимент товаров?
  4. Как в новых кризисных условиях будет развиваться российская торговля?
  5. В связи с образовавшимися макроэкономическими проблемами российские власти вводят некоторые регуляторные механизмы, призванные ограничить рост цен и спекуляцию в ряде сегментов. Почувствовали ли большее внимание регуляторных органов?

Контакты

К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

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