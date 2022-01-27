27 янв 2022

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

27 января в 14.00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Роберт Файзиевич Гилязиев, начальник ГБУ «Управление рационального использования теплоэнергетических ресурсов в РТ».

Тезисы к обсуждению:

  1. Итоги деятельности Управления в 2021 году.
  2. Повышение энергоэффективности в Республике Татарстан: роль Управления в этих процессах.
  3. Состояние и эффективность деятельности резервных топливных хозяйств Татарстана.
  4. Будут ли, и если да, то как, меняться цены на моторное топливо в Татарстане в 2022 году.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий, перейдя по ссылке.

Календарь

Все мероприятия