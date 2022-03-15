Международный форум «МАШИНОСТРОЕНИЕ: СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ» пройдет с 15 по 17 марта 2022 года в Республике Татарстан на площадке МВЦ «Казань Экспо». Это событие федерального уровня объединит в себе актуальные тематики и форматы мероприятий для решения задач, стоящих перед отдельными предприятиями машиностроительного комплекса России и отраслью в целом.
Это событие федерального уровня объединит в себе актуальные тематики и форматы мероприятий для решения задач, стоящих перед отдельными предприятиями машиностроительного комплекса России и отраслью в целом.
В 2022 году центром деловой программы Форума станет II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ», включающая отраслевые научно-практические конференции, семинары, круглые столы, презентации, съезды и рабочие встречи.
В панельной секции «НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ — ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководители государственных корпораций, крупных промышленных предприятий, отраслевых союзов, научных и образовательных организаций.
Треки «ПРОИЗВОДСТВО», «МАТРИЦА ТРАНСФОРМАЦИИ», «ЦЕНТР ЗАКУПОК» предлагают различные форматы участия в мероприятиях, а именно: дискуссионные площадки, менторские гостиные, инвестиционные залы и т.д.
Дата проведения: 1517 марта 2022 года
Место: МВЦ «Казань Экспо», павильон №1.
Подробности о выставке — на официальном сайте выставочного центра.
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