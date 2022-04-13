Российский венчурный форум 2022

13 апреля 2022 года в Казани состоится Российский венчурный форум. Мероприятие пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо» в онлайн- и офлайн-форматах и соберет более трех тысяч участников из разных стран.

Представители ведущих российских и зарубежных венчурных фондов, инвестиционные компании, венчурные инвесторы и бизнес-ангелы, предприниматели высокотехнологичного сектора и стартапы при участии государственного сектора Российской Федерации и Республики Татарстан соберутся, чтобы обсудить новые тренды и стратегические задачи для будущего развития венчура в России и на международной арене. В повестку войдут темы, связанные с актуальными вопросами для отрасли: корпоративные инновации, коммерциализация и управление интеллектуальной собственностью, государственная поддержка инновационных проектов, участие российских венчурных фондов в глобальной повестке, цифровая экономика, искусственный интеллект, НТИ и многие другие.

В рамках мероприятия пройдет Демо день Акселерационной программы для технологических компаний с участием международных представителей венчурной отрасли. Более полсотни высокотехнологичных компаний, заинтересованных в привлечении капитала, представят свои решения. Победители получат инвестиции до 100 000 долларов от организаторов и возможность привлечь до 1 000 000 евро от глобальных партнеров акселератора.

Российский венчурный форум проводится при поддержке Правительств России и Республики Татарстан.

Подробности о выставке — на официальном сайте мероприятия.