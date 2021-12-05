Туристический форум «Ориентиры будущего»

С 5 по 7 декабря в Казани пройдет туристический форум «Ориентиры будущего». Это глобальная площадка, которая каждые 2 года собирает в Казани мировых и российских экспертов в области туризма.

На форуме встречаются ключевые участники индустрии: государство, бизнес и профессиональные путешественники, создающие тренды и определяющие ее будущее.

В этом году Форум ориентирован на получение максимума практических знаний и навыков, а формат «Форума в кроссовках» создаст все условия для эффективного нетворкинга.

В программе форума запланированы культурные перформансы и экскурсии по неклассическим местам показа Татарстана: экстрим-парк «Урам», Национальная библиотека, музей мультимедийных экспонатов «Городская панорама», AkBars Retro Cars, Галерея современного искусства, Иннополис, город-курорт «Свияжские холмы» и новый глэмпинг в Зеленодольском районе BestGlamp.

Среди основных тем форума: тренды и цифровая трансформация в туризме, новые возможности для бизнеса на удаленных территориях и новые аспекты нестандартных средств размещения, система национальных троп и перспективы развития гастротуризма в стране и др. Спикеры поделятся своим опытом создания туристических продуктов, применения цифровых решений и инструментов для увеличения турпотока и повышения экономических показателей. Участники познакомятся с туристическим потенциалом республики и внедренными на ее территории успешными кейсами.

Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.