01 июл 2021

Международная выставка АГРОВОЛГА 2021

Международная выставка АГРОВОЛГА 2021

АГРОВОЛГА 2021 — комплексное мероприятие, включающее агропромышленную выставку под открытым небом и деловой форум на площадках современного экспоцентра.
В трехдневной программе — демонстрация достижений и новых технологий сельского хозяйства, обмен опытом и форматы для определения и решения отраслевых бизнес-задач.

Участники:

  • Представители среднего и крупного агробизнеса Республики Татарстан, ПФО и РФ
  • Специалисты агропромышленного комплекса
  • Поставщики технологий, продуктов и услуг
  • Заказчики и потребители технологий сельского хозяйства и сельхозпродукции
  • Руководители крестьянско-фермерских хозяйств
  • Представители всех основных регулирующих организаций отрасли

Направления выставки:

  • Растениеводство
  • Животноводство
  • Цифровизация
  • Услуги в АПК
  • Сельскохозяйственная техника и запчасти
  • Строительство в сельском хозяйстве
  • Хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции
  • Агрохолдинги, агропроизводители

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