28 окт 2030

Бизнес-бранч:«Пищевой экспорт: как изменились рынки сбыта и спрос в пищевой промышленности​»

Бизнес-бранч:«Пищевой экспорт: как изменились рынки сбыта и спрос в пищевой промышленности​»

28 октября состоится бизнес-бранч на тему «Пищевой экспорт: как изменились рынки сбыта и спрос в пищевой промышленности», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

К участию приглашаются все участники рынка пищевого производства и экспорта.

Тезисы к обсуждению:

  • Как развивался несырьевой экспорт в РТ с 2018 года, какие рынки и компании обеспечивали рост?
  • Каким стал 2020 год для экспортеров, как они сегодня обеспечивают присутствие на внешних рынках?
  • Последствия локдауна: риски и возможности пищепрома в условиях глобальных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции
  • Производители, экспортеры, Роспотребнадзор. Методы обеспечения инфекционной безопасности и их воздействие на себестоимость экспортируемой продукции
  • Как делят экспортный рынок татарстанские производители пищевой промышленности сегодня
  • Какова доля участия доходов татарстанских экспортеров в структуре доходов бюджета республики?
  • Прогноз развития экспорта от участников рынка
  • Новое в транспортном законодательстве: развитие системы автоматического весового контроля, развитие транспортно-дорожной сети, М12 и другие проекты
  • Оценка влияния нововведений на развитие экспорта пищевой продукции

По вопросам участия e-mail: pr@realnoevremya.ru.

Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Количество участников — 10 человек.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

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