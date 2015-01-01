Бизнес-бранч:«Пищевой экспорт: как изменились рынки сбыта и спрос в пищевой промышленности​»

28 октября состоится бизнес-бранч на тему «Пищевой экспорт: как изменились рынки сбыта и спрос в пищевой промышленности», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
К участию приглашаются все участники рынка пищевого производства и экспорта.
Тезисы к обсуждению:
По вопросам участия e-mail: pr@realnoevremya.ru.
Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Количество участников — 10 человек.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.