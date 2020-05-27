Urban Space Summit – саммит по коммерческой недвижимости

27 мая в Москве Arendator.ru проведет ежегодный саммит по коммерческой недвижимости. Тема мероприятия этого года — «ЛОВИ ВОЛНУ 2020: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ».

Саммит проводится в рамках премии Arendator Awards и является главным событием рынка коммерческой недвижимости. Программа мероприятия разделена на два блока: во время первого будут обсуждаться вопросы законодательства и развития сегментов коммерческой недвижимости в 2020 году, а второй блок будет посвящен практическим кейсам. В число актуальных вопросов для обсуждения входят:

Грядущие перемены: что готовит для нас закон в 2020 году?

Ждать ли активного развития офисной недвижимости в Москве?

Многофункциональные комплексы в 2020 году

Логистические хабы — склады нового времени

За складами будущее: что станет с продуктовыми гипермаркетами к 2030 году?

Реконцепция ТЦ: подорожник или панацея?

Гибкие пространства в ТЦ: как арендодателю не стать заложником ситуации при потере крупного оператора?

Urban Space Summit — полезное мероприятие для девелоперов, менеджеров и управляющих компаний, которые хотят оставаться лидерами на рынке, стремятся развиваться и осваивать новые горизонты. Эксперты мероприятия поделятся своими взглядами на будущее отрасли, расскажут, что нас ждет в ближайшие десять лет и, более того, предоставят подробное руководство к действию — как продвигать свой бизнес и повышать его доходность.

Участников мероприятия ждут шесть часов активного нетворкинга, полезной информации и практических кейсов, а также возможность завести полезные знакомства и контакты.

Для участия в мероприятии переходите на сайт.

