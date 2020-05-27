Urban Space Summit – саммит по коммерческой недвижимости

27 мая в Москве Arendator.ru проведет ежегодный саммит по коммерческой недвижимости. Тема мероприятия этого года — «ЛОВИ ВОЛНУ 2020: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ».
Саммит проводится в рамках премии Arendator Awards и является главным событием рынка коммерческой недвижимости. Программа мероприятия разделена на два блока: во время первого будут обсуждаться вопросы законодательства и развития сегментов коммерческой недвижимости в 2020 году, а второй блок будет посвящен практическим кейсам. В число актуальных вопросов для обсуждения входят:
Urban Space Summit — полезное мероприятие для девелоперов, менеджеров и управляющих компаний, которые хотят оставаться лидерами на рынке, стремятся развиваться и осваивать новые горизонты. Эксперты мероприятия поделятся своими взглядами на будущее отрасли, расскажут, что нас ждет в ближайшие десять лет и, более того, предоставят подробное руководство к действию — как продвигать свой бизнес и повышать его доходность.
Участников мероприятия ждут шесть часов активного нетворкинга, полезной информации и практических кейсов, а также возможность завести полезные знакомства и контакты.
Для участия в мероприятии переходите на сайт.
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