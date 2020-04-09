Форум нацпроектов «Национальное развитие»

Первый всероссийский форум нацпроектов «Национальное развитие» пройдёт 911 апреля 2020 года в Казани и Иннополисе.

Татарстан станет площадкой для проведения первого всероссийского форума «Национальное развитие». Планируется, что в мероприятии примут участие более 2 тысяч человек из всех субъектов страны. Среди них: руководители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, представители общественных объединений, научных и других организаций. Сообщается, что в работе форума будет участвовать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В рамках форума пройдут более 30 панельных дискуссий и круглых столов. Участники подведут итоги реализации национальных проектов в 2019 году, презентуют успешные практики в виде выступлений и стендовых композиций.

Место проведения: Международный выставочный центр «Казань Экспо»