В Казани в «Казань Экспо» пройдет Поволжский агропромышленный форум — 2020 (организатор ОАО «Казанская ярмарка»).
В рамках форума пройдут:
В рамках мероприятий можно презентовать свои продукцию, услуги, технологии большому числу потенциальных потребителей и покупателей: более 11 000 посетителей, среди которых 78% — специалисты, 24% — руководители. По сфере деятельности: 38,8% — производство, 22,4% — оптовая торговля, 15,3% — розничная торговля.
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