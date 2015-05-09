Празднования 70-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне

9 мая в 10.00 на площади Свободы начнется парад Победы с участием войск Казанского военного гарнизона, боевой техники и творческих коллективов города.
В этот день в городе ожидается обширная программа праздничных мероприятий.
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поселок Юдино: «Аллея Славы» у обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., на ул.Бирюзовой у монумента павшим железнодорожникам
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торжественные мероприятия, традиционная 30-я легкоатлетическая эстафета памяти лейтенанта Ю.Красикова
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9 мая
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площадь ДК Железнодорожников
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праздничный концерт
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9 мая
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Парк Победы, у памятника солдатам, павшим в Великой Отечественной войне
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школьники несут «Вахту памяти» на Посту №1
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9 мая 9.00
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Парк Победы
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мероприятия памяти в местах воинских захоронений: возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и памятнику Женщинам-вдовам войны, открытие павильона электронной Книги памяти, акция «Бессмертный полк»
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9 мая 10.00
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Площадь Свободы
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городское торжественное мероприятие, посвященное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: театрализованный пролог, прохождение войск Казанского гарнизона, праздничный парад военной техники
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9 мая 12.00
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парк Победы
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народное гуляние в рамках праздничного открытия парка, работа различных тематических площадок, праздничный концерт
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9 мая 18.00
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площадка около стадиона «Казань-Арена»
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акция «Поющая Казань»
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9 мая 22.00
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уточняется
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праздничный салют
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