09 мая 2015

Празднования 70-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне

Празднования 70-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне

9 мая в 10.00 на площади Свободы начнется парад Победы с участием войск Казанского военного гарнизона, боевой техники и творческих коллективов города.

В этот день в городе ожидается обширная программа праздничных мероприятий.


поселок Юдино: «Аллея Славы» у обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., на ул.Бирюзовой у монумента павшим железнодорожникам

торжественные мероприятия, традиционная 30-я легкоатлетическая эстафета памяти лейтенанта Ю.Красикова

9 мая

площадь ДК Железнодорожников

праздничный концерт

9 мая

Парк Победы, у памятника солдатам, павшим в Великой Отечественной войне

школьники несут «Вахту памяти» на Посту №1

9 мая 9.00

Парк Победы

мероприятия памяти в местах воинских захоронений: возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и памятнику Женщинам-вдовам войны, открытие павильона электронной Книги памяти, акция «Бессмертный полк»

9 мая 10.00

Площадь Свободы

городское торжественное мероприятие, посвященное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: театрализованный пролог, прохождение войск Казанского гарнизона, праздничный парад военной техники

9 мая 12.00

парк Победы

народное гуляние в рамках праздничного открытия парка, работа различных тематических площадок, праздничный концерт

9 мая 18.00

площадка около стадиона «Казань-Арена»

акция «Поющая Казань»

9 мая 22.00

уточняется

праздничный салют

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