Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»

Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» проводится с августа 2011 года в соответствии с поручением Правительства РФ и призван объединить усилия государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для решения проблем в различных отраслях экономики, стимулировать предприятия и инициативных граждан к созданию высокоэффективных производств.
Организаторами Конкурса являются ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», а также ряд других коммерческих и некоммерческих организаций.
В рамках Конкурса будет проводиться отбор лучших инвестиционных проектов и технологических решений. Проект дает реальный шанс на создание более благоприятной среды обитания, внедрение инноваций и прогрессивных технологий, модернизацию промышленных объектов в каждом регионе за счет привлечения средств частных инвесторов.
За время проведения Конкурса обработано более 3600 конкурсных заявок, поступивших из 82 субъектов РФ. Из них 2200 Заявок допущены к прохождению первого этапа Конкурса.
Победителями Конкурса в настоящее время определены 195 проекта на сумму более 90 млрд. рублей, реализация которых будет осуществляется на территории 56 субъектов РФ.
Изменить жизнь в стране к лучшему – в наших силах!
ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ ЭТАП ОТБОРА ЗАЯВОК В 2015 ГОДУ
Прием заявок от субъектов РФ для рассмотрения
по итогам 2015 года проводится
с 1 марта по 30 мая 2015 г.
При заявлении проектов необходимо понимать, что основными критериями при отборе проектов является наличие собственных средств в размере не менее 10 % от общей заявленной стоимости проекта, наличие земельного участка (долгосрочная аренда/собственность), проект должен находиться на стадии разработки исходной разрешающей документации и/или быть start-up. Срок реализации проекта и возврата средств не должен превышать 17 лет с момента начала финансирования. Общий объем финансирования на один проект не должен быть меньше 50 млн. руб.
Прием заявок от субъектов РФ для рассмотрения по итогам 2015 года проводится с 1 марта по 30 мая 2015 г.
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