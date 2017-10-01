Национальный благотворительный фонд «Булгар»

Общая информация

Фонд был создан в мае 2005 года.

Его основные цели и задачи:

1. Поддержание и укрепление престижа института семьи в обществе и государстве. Формирование позитивного общественного мнения о женщине-матери.

2. Оказание помощи в организации и проведении конкурсов в республике.

3. Содействие духовно-нравственному развитию будущих родителей, сохранению и укреплению здоровья детей.

4. Содействие духовному воспитанию мусульман.

5. Помощь ветеранам ВОВ, пенсионерам и сиротам.

6. Помощь религиозным учебным заведениям РТ.

7. Содействие в создании спортивно-оздоровительных лагерей и спортивного центра для малоимущих семей.

8. Поддержка развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

9. Оказание помощи прибывшим согражданам из СНГ.

10. Укрепление традиционных нравственных ценностей современного общества.

11. Образовательно-просветительная работа.

А также - оказание необходимой поддержки органам государственной власти и местного самоуправления, оказание помощи социально незащищенным слоям населения, поддержка духовно-нравственного оздоровления общества, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений жителей республики. Одним из решений этих проблем является привлечение внимания широких слоев общества, СМИ, меценатов, спонсоров и других неравнодушных людей, объединение в содействии и оказании помощи.



Руководитель - Мифтахов Фарид Фаизович





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