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Банковская ассоциация Татарстана

Общественные организации

Общая информация

Ассоциация образована в 1992 году.

Основные цели:

  • редставление позиций и защита интересов своих членов в законодательных и исполнительных органах власти РТ,
  • Центральном Банке РФ,
  • правоохранительных, финансовых, налоговых и других государственных органах;
  • участие в мероприятиях, проводимых органами власти и управления по стабилизации экономики, денежного обращения и осуществлению кредитно-денежной политики.

Руководитель - Китайцева Людмила Романовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 7
  • Телефон: (843) 292-11-82
  • Email: bat-kazan@yandex.ru
  • Сайт: www.banksrt.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2017

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