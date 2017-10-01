Ассоциация рестораторов и отельеров РТ
Общая информация
Ассоциация Рестораторов и Отельеров создана ведущими рестораторами и отельерами России с целью развития индустрии питания и гостеприимства посредством консолидации всех её предприятий в одну мощную силу для преодоления препятствий, тормозящих развитие отрасли. Создана более 12 лет назад на основе Московской гильдии рестораторов.
Руководитель - Залютдинов Ренат Гильмутдинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Бутлерова, 43
- Телефон: (843) 562-01-17
- Email: info@info.ru
- Сайт: www.арио-рт.рф
Дата последнего обновления: 01.10.2017