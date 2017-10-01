Ассоциация предприятий и промышленников РТ
Общая информация
Ассоциация предприятий и промышленников РТ является некоммерческой организацией, основанной на членстве работодателей РТ, представляющее интересы своих членов в органах государственной власти РТ и РФ, органах местного самоуправления, в отношениях с профсоюзами и др.
Руководитель - Пахомов Алексей Михайлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 17
- Телефон: (843) 277-82-50
- Email: assoc@i-set.ru
- Сайт: www.apprt.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2017