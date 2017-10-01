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Ассоциация предприятий и промышленников РТ

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Общая информация

Ассоциация предприятий и промышленников РТ является некоммерческой организацией, основанной на членстве работодателей РТ, представляющее интересы своих членов в органах государственной власти РТ и РФ, органах местного самоуправления, в отношениях с профсоюзами и др.

Руководитель - Пахомов Алексей Михайлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 17
  • Телефон: (843) 277-82-50
  • Email: assoc@i-set.ru
  • Сайт: www.apprt.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2017

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