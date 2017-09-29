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Ассоциация предпринимателей мусульман РФ

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Общая информация

Ассоциация предпринимателей мусульман РФ объединяет мусульманских бизнесменов России. Всего в России действует 11 представительств Ассоциации. Представительство Ассоциации предпринимателей мусульман было открыто в Казани в 2015 году.

Цели Ассоциации:

- содействия удовлетворению потребностей предпринимателей в общении;

- самореализации и духовном развитии;

- объединения предпринимателей и юридических лиц для создания социально ответственного бизнеса, основанного на духовных ценностях Ислама;

- содействия созданию положительного образа предпринимателя-мусульманина, а также представления интересов членов Ассоциации как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Руководитель - Шагимарданов Айдар Равилевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Туфана Миннулина, 14/56, 3, а/я 109
  • Телефон: (843) 296-02-80
  • Email: president@apmrf.com
  • Сайт: www.apmrf.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2017

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