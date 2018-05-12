Ассоциация музеев РТ
Культура, Музеи, выставочные залы, галереи, Общественные организации
Общая информация
Ассоциация музеев РТ оказывает содействие широкому развитию музеев и музейного дела в регионе, обеспечению социального предназначения музеев как учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера и реализации государственной политики Республики Татарстан в сфере музейного дела.
Руководитель — Назипова Гульчачак Рахимзяновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Горького, 10
- Телефон: (843) 292-45-88
- Email: tatar_museum@mail.ru
- Сайт: www.association.tatmuseum.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018