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Ассоциация музеев РТ

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи, Общественные организации
Ассоциация музеев РТ

Общая информация

Ассоциация музеев РТ оказывает содействие широкому развитию музеев и музейного дела в регионе, обеспечению социального предназначения музеев как учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера и реализации государственной политики Республики Татарстан в сфере музейного дела.

Руководитель — Назипова Гульчачак Рахимзяновна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Горького, 10
  • Телефон: (843) 292-45-88
  • Email: tatar_museum@mail.ru
  • Сайт: www.association.tatmuseum.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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