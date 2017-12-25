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ООО АК БАРС Девелопмент

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Девелоперская компания ООО «АК БАРС Девелопмент» была основана в 2004 году. Специализируется на строительстве и управлении проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости. На сегодняшний день компания реализует проекты в городах республики и России.

Основные акционеры: Техномарт Холдингз ЛТД (60%), Болвеност Маркетинг Инк (23%), Клемарент Глобал ЛДТ (17%).

Руководитель — Шагитов Марат Фаатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Меридианная,1
  • Телефон: (843) 513-09-48
  • Email: info@abdev.ru
  • Сайт: www.akbars-development.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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