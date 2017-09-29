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Ассоциация кулинаров РТ

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Общая информация

Ассоциация кулинаров РТ - общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и целей.

Ассоциация создана чтобы консолидировать и активизировать усилия поваров, кулинаров в деле улучшения и организации здорового питания, повышения уровня отечественного сервиса, распространения зарубежного опыта предприятий массового питания. Одной из приоритетных целей является создание и развитие Кулинарной школы, а также представления интересов Республики Татарстан на региональных, общероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Руководитель - Дьяков Дмитрий Юрьевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Казань, Баумана,58
  • Телефон: (843) 259-85-85
  • Email: info@akrt.tatar
  • Сайт: www.akrt.tatar

Дата последнего обновления: 29.09.2017

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