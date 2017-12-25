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Альянс Франсез Казань

Общественные организации

Общая информация

Организация была открыта в Казани в 2006 году.

Задачи организации:

♦ распространение французского языка на территории Республики Татарстан

♦ объединение всех желающих повысить свои знания в области французского языка, французской мысли и культуры Франции

♦ развитие языковых, культурных и иных обменов, содействующих сближению между Россией и Францией

«Альянс Франсез-Казань» осуществляет следующие виды деятельности:

♦ содействие изучению французского языка

♦ организация международных экзаменов по францусзкому языку DELF DALF

♦ работа медиатеки (художественная литература, справочные материалы по французскому языку и культуре)

♦ организация культурных мероприятий (спектаклей, концертов, выставок, конференций и др.) и встреч развлекательного характера с участием представителей Франции и франкоязычных стран

♦ содействие в организации языковых стажировок по французскому языку в России и во Франции

Руководитель — Губайдуллина Роза Ильинична

Губайдуллина Роза Ильинична


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Рахматуллина, 1
  • Телефон: (843) 292-78-65
  • Email: kazan@afrus.ru
  • Сайт: www.afrus.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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