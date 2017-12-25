Альянс Франсез Казань
Общая информация
Организация была открыта в Казани в 2006 году.
Задачи организации:
♦ распространение французского языка на территории Республики Татарстан
♦ объединение всех желающих повысить свои знания в области французского языка, французской мысли и культуры Франции
♦ развитие языковых, культурных и иных обменов, содействующих сближению между Россией и Францией
«Альянс Франсез-Казань» осуществляет следующие виды деятельности:
♦ содействие изучению французского языка
♦ организация международных экзаменов по францусзкому языку DELF DALF
♦ работа медиатеки (художественная литература, справочные материалы по французскому языку и культуре)
♦ организация культурных мероприятий (спектаклей, концертов, выставок, конференций и др.) и встреч развлекательного характера с участием представителей Франции и франкоязычных стран
♦ содействие в организации языковых стажировок по французскому языку в России и во Франции
Руководитель — Губайдуллина Роза Ильинична
|Губайдуллина Роза Ильинична
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Рахматуллина, 1
- Телефон: (843) 292-78-65
- Email: kazan@afrus.ru
- Сайт: www.afrus.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017