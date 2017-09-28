Академия творческой молодежи РТ
Общая информация
Организация «Академия творческой молодежи РТ» была создана в 2007 году.
Деятельность членов Академии направлена на выявление и поддержку талантливой молодежи, содействие молодежи в реализации права на участие в культурной и общественно-политической жизни общества, поддержку самодеятельного и профессионального творчества в области культуры, популяризацию деятельности молодежных коллективов, содействие в развитии организаторских способностей членов Академии, защита их прав и законных интересов, повышение культурного уровня, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан.
Основные направления деятельности Академии :
- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- Организация профильных школ воспитания молодых лидеров;
- Развитие добровольчества
- Профилактика коррупционных правонарушений в образовательной сфере;
- Международное молодежное сотрудничество.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 202
- Телефон: (843) 231-81-61
- Email: akmolrt@gmail.com
- Сайт: www.atmrt.ru
Дата последнего обновления: 28.09.2017