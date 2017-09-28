Академия творческой молодежи РТ

Общая информация

Организация «Академия творческой молодежи РТ» была создана в 2007 году.

Деятельность членов Академии направлена на выявление и поддержку талантливой молодежи, содействие молодежи в реализации права на участие в культурной и общественно-политической жизни общества, поддержку самодеятельного и профессионального творчества в области культуры, популяризацию деятельности молодежных коллективов, содействие в развитии организаторских способностей членов Академии, защита их прав и законных интересов, повышение культурного уровня, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан.

Основные направления деятельности Академии :

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

Организация профильных школ воспитания молодых лидеров;

Развитие добровольчества

Профилактика коррупционных правонарушений в образовательной сфере;

Международное молодежное сотрудничество.

Руководитель - Шихобалов Валентин Викторович

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