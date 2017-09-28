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Академия творческой молодежи РТ

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Общая информация

Организация «Академия творческой молодежи РТ» была создана в 2007 году.

Деятельность членов Академии направлена на выявление и поддержку талантливой молодежи, содействие молодежи в реализации права на участие в культурной и общественно-политической жизни общества, поддержку самодеятельного и профессионального творчества в области культуры, популяризацию деятельности молодежных коллективов, содействие в развитии организаторских способностей членов Академии, защита их прав и законных интересов, повышение культурного уровня, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан.

Основные направления деятельности Академии :

    • Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
    • Организация профильных школ воспитания молодых лидеров;
    • Развитие добровольчества
    • Профилактика коррупционных правонарушений в образовательной сфере;
    • Международное молодежное сотрудничество.
Руководитель - Шихобалов Валентин Викторович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 202
  • Телефон: (843) 231-81-61
  • Email: akmolrt@gmail.com
  • Сайт: www.atmrt.ru

Дата последнего обновления: 28.09.2017

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