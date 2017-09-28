Всемирная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»
Общая информация
Всемирная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» создана в 1990 году.
Целью создания данной организации является широкое участие в определении государственной политики по улучшению жизни женщин, семьи и детей; разработка предложений и помощь государству по разрешению наиболее острых проблем, касающихся женщин, в частности женской безработицы; охраны материнства и детства; поддержки многодетных семей; повышение роли женщин в мировом экономическом и политическом процессах; консолидация татарской нации путем сохранения национальной семьи, сохранения и развития языка, обычаев.
Наиболее значимым мероприятием, организованным и проведенным организацией «Ак калфак» являются: Всероссийский форум женщин «Женщины в ХХI веке: семья и общество», II Всемирный форум татарских женщин.
Руководитель - Идрисова Кадрия Раесовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 38/5, офис 309
- Телефон: www.tatar-congress.org
- Email: ak.kalfak@mail.ru
- Сайт: (843) 299-77-17
Дата последнего обновления: 28.09.2017