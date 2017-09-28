Всемирная общественная организация татарских женщин «Ак калфак»

Общая информация

Всемирная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» создана в 1990 году.

Целью создания данной организации является широкое участие в определении государственной политики по улучшению жизни женщин, семьи и детей; разработка предложений и помощь государству по разрешению наиболее острых проблем, касающихся женщин, в частности женской безработицы; охраны материнства и детства; поддержки многодетных семей; повышение роли женщин в мировом экономическом и политическом процессах; консолидация татарской нации путем сохранения национальной семьи, сохранения и развития языка, обычаев.

Наиболее значимым мероприятием, организованным и проведенным организацией «Ак калфак» являются: Всероссийский форум женщин «Женщины в ХХI веке: семья и общество», II Всемирный форум татарских женщин.



Руководитель - Идрисова Кадрия Раесовна

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