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Адвокатская палата РТ

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Общая информация

Адвокатская палата Республики Татарстан (АП РТ) - негосударственная некоммерческая организация адвокатов, основанная на обязательном членстве адвокатов, включенных в Реестр адвокатов Республики Татарстан.

Палата образована в 2002 году.

Палата создана в целях:
- обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории Республики Татарстан;
- организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно;
- представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
- контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности.

По состоянию на 1 сентября 2017 г.:

- всего адвокатов, внесенных в Реестр адвокатов РТ - 1433
- всего учрежденных коллегий адвокатов - 49
- всего учрежденных адвокатских бюро - 5
- адвокатских кабинетов - 333

Руководитель - Дмитриевская Людмила Митрофановна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Ершова, 1а, БЦ "Корстон", офис 580
  • Телефон: (843) 279-32-71
  • Email: infopalatart@mail.ru
  • Сайт: www.advpalata-rt.ru

Дата последнего обновления: 28.09.2017

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