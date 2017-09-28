Адвокатская палата РТ
Общая информация
Адвокатская палата Республики Татарстан (АП РТ) - негосударственная некоммерческая организация адвокатов, основанная на обязательном членстве адвокатов, включенных в Реестр адвокатов Республики Татарстан.
Палата образована в 2002 году.
Палата создана в целях:
- обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории Республики Татарстан;
- организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно;
- представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
- контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности.
По состоянию на 1 сентября 2017 г.:
- всего адвокатов, внесенных в Реестр адвокатов РТ - 1433
- всего учрежденных коллегий адвокатов - 49
- всего учрежденных адвокатских бюро - 5
- адвокатских кабинетов - 333
Руководитель - Дмитриевская Людмила Митрофановна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Ершова, 1а, БЦ "Корстон", офис 580
- Телефон: (843) 279-32-71
- Email: infopalatart@mail.ru
- Сайт: www.advpalata-rt.ru
Дата последнего обновления: 28.09.2017